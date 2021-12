Projeto Paz e Bem distribui mais de 300 refeições para moradores carentes de Timon

Realizado há seis anos, o Projeto Paz e Bem distribuiu, durante jantar natalino nessa quinta-feira (23), mais de 300 refeições para moradores carentes da cidade de Timon, no Maranhão. Ação solidária realizada pela Paróquia de São Francisco de Assisocorreu na Avenida James Rios.



Foto: Thiago Amaral

Durante a pandemia de Covid-19, o projeto social distribuiu mais de 500 refeições para comunidades carentes de Timon. Além disso, doou roupas, kits de limpeza e higiene pessoal para moradores em situação de rua e dependentes químicos.

Foto: Thiago Amaral



Para as ações, foram mobilizados 80 agentes pastorais e outras dezenas de voluntários. O padre João Paulo agradeceu aos voluntários, as pessoas que ajudaram com doações e que prestaram serviços na ação solidária.

