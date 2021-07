Ponte Metálica terá tráfego liberado nesta segunda-feira (05)

O tráfego na Ponte João Luís Ferreira (Ponte Metálica), que liga Timon a Teresina (PI), será liberado nesta segunda-feira (05), após a finalização dos serviços de melhoria na sua estrutura física. Entre as ações, foram realizadas a recuperação do tabuleiro viário e a implementação de malha de concreto na estrutura da via.

Ronaldo Gonçalves, diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DMTRANS), explica o desenvolvimento da obra ao longo dos últimos 15 dias, período em que a ponte esteve interditada.

“Foi recuperada o tabuleiro viário, então todos os buracos que existiam foram totalmente tapados. As bases de metal que tinham, como se fossem tampões, foram retiradas e feita uma malha de concreto naqueles locais”, esclarece Ronaldo Gonçalves.



Foto: Divulgação Ascom

A recuperação da ponte foi realizada após solicitação da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) à Ferrovia Transnordestina e Logística, responsável pela manutenção da estrutura. Os trabalhos foram realizados dentro do prazo estipulado, afirma o Diretor do DMTRANS.

“O Departamento considera que a obra foi realizada em tempo hábil e trará benefícios para as duas cidades tendo em vista que a malha viária, por onde transitam os carros, estava bastante deteriorada. Proporcionará maior segurança aos motoristas e tornará o acesso mais seguro entre Timon e Teresina”.

Com o fim das obras, a Avenida Piauí também voltará ao seu fluxo normal de acesso às duas pontes, a partir desta segunda-feira (05), com a presença dos agentes fazendo o monitoramento do tráfego e as interdições necessárias nos horários de maior fluxo.

AscomRita Damasceno

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!