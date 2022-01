Menino com paralisia cerebral é a primeira criança a ser vacinada contra Covid-19 em Timon

Timon iniciou nesta quarta-feira (19) a vacinação contra a Covid-19 para o público infantil, de 05 a 11 anos. Luís Henrique Reis dos Santos de 10 anos, com paralisia cerebral, foi a primeira criança do grupo de comorbidades e deficiência vacinada no município. Ele recebeu o imunizante no Centro Integrado de Atendimento Educacional Maria do Carmo Neiva.



A mãe dele, a dona de casa Rosângela Alves, que perdeu um familiar para Covid, comemorou o início da vacinação. “Eu estou muito feliz, esperei por esse dia e hoje ao em ver meu filho vacinado fico aliviada, tenho muito zelo, carinho e amor por ele. Ele tem muitas limitações, com essa pandemia está sendo difícil mantê-lo longe das pessoas, mas pelo bem dele eu faço tudo. Já tive uma perda na família, por Covid-19, e não desejo essa dor para ninguém. Só mesmo a vacina para salvar vidas”, declara emocionada.

A prefeita Dinair Veloso disse que Timon já possui 90% da população acima de 12 anos imunizada com a primeira e segunda dose.

“Nosso coração se enche de alegria, ao ver essas crianças vacinadas. Chegamos em mais uma faixa etária tão importante de 5 a 11 anos, o munícipio de Timon tem concentrado todos os esforços no sentido de ampliar essa vacinação. Hoje nós estamos com quase 90 % da população de 12 anos ou mais imunizada com a primeira e segunda dose e agora graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de iniciar para essa faixa etária’’, declara a prefeita.

Cronograma

A vacinação continua nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21) para as crianças que possuem comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. A imunização acontece nos pontos fixos do Ginásio Carlos Jansen e Emef Pedro Falcão.

