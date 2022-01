Jovem homossexual é assassinada a pedradas em Timon

Uma jovem identificado apenas como 'Paulinha das plantas' foi assassinada por volta das 15h neste domingo (23), no Centro da cidade de Timon, no Maranhão. As primeiras informações apontam que a vítima, que era homossexual, foi morta a pedradas.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Segundo a oficial de comunicação do 11º BPM, capitã Tyciane Ibiapina, a Polícia Militar foi solicitada através da Central pois havia um corpo no local. A guarnição deslocou e fez o isolamento da área até a chegada da autoridade competente.

A vítima foi encontrada sem a roupa de baixo e com um pedaço de madeira ao lado do seu corpo.



A Polícia ainda não sabe qual seria a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Vítima (DHPP) de Timon (MA).



(Foto: Divulgação/PM)

