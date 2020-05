Criminosos são presos por roubo e veículos são recuperados pela polícia

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (06) no Povoado Gameleira, na Zona Rural do município de Timon, no Maranhão. Na ação, a polícia conseguiu recuperar dois veículos, sendo uma Amarok e um Palio.



Veículo recuperado pelos agentes. Foto: Chico Filho - O Dia TV.

De acordo com a polícia, eles são suspeitos de cometerem assaltos em Teresina. As investigações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) apontaram que a Amarok foi roubada na segunda-feira (04) em um posto de lavagem e o Palio quando um homem saia do serviço no bairro Tabuleta.

Foto: Chico Filho - O Dia TV.

Ainda conforme a investigação, o veículo Palio estava sendo usado para a prática de roubos em Teresina. Já a Amarok recuperada, seria usada para assaltos a bancos e também para matar um desafeto de um dos criminosos presos nesta quarta-feira.

“A Secretaria tem várias frentes de atuação. Estamos preocupados com o combate à Covid-19, mas jamais deixamos de fazer esse combate direto à criminalidade nas ruas, principalmente, agora com o advento de algumas facções atuando em Teresina”, disse o secretário Fabio Abre em entrevista à imprensa.

Os homens, que não tiveram a identidade revelada por causa da Lei de Abuso de Autoridade, devem responder pelos crimes roubo e formação de quadrilha. Os veículos foram levados à Polinter de Timon. Já os criminosos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina, onde devem prestar os esclarecimentos cabíveis em lei.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações de Chico Filho, repórter da O Dia TV