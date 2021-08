Complexo de lazer Grand Water Park é lançado em Timon

A cidade de Timon, no Maranhão ganhou o maior e mais completo complexo de turismo e lazer da região Meio Norte do Brasil, o Grand Water Park. O empreendimento possui uma área total de mais de um milhão de metros quadrados, com área de lazer privativa, pista para caminhada, quadra poliesportiva, área gourmet com piscina, playground, salão de eventos e muito mais para diversão de toda a família.



O empreendimento fica localizado em Timon, na BR-316, a 11 quilômetros de Teresina (PI). Os primeiros lotes com passaporte Diamond serão comercializados com 50% de desconto, de R$70 mil por R$35 mil e com pagamento facilitado, sendo 20% de entrada e o restante dividido em 24 meses em parcelas iguais.

Para aproveitar a condição especial de pagamento, os investidores podem procurar a sala de negócios do empreendimento localizado no Cocais Shopping, a partir de sexta-feira, 20 de agosto, às 11h. Nesta data, os investidores recebem a imprensa e convidados para apresentar o Grand Water Park e falar sobre as condições especiais de negócios e infraestrutura.



Sobre o parque

O projeto do Grand Water Park é assinado pela arquiteta Luana Cavalcante. Toda a infraestrutura do local será construída pela Construtora Fort Park, empresa que tem experiência na construção de parques aquáticos no Brasil. E é responsável pela construção do Aquabeat, em Belo Horizonte (MG); do Iriri Beach Water Park, no Espírito Santo; do Acqua Hill, no Ceará; e do Arena Pedreira, na Bahia.



Loja Grand Water Park

Inauguração: 20 de agosto

Av. Piauí, 700 – Cocais Shopping

Loja: 107/101

Centro – Timon (MA)

Central de Negócios

(86) 99830-4114 / 99539-2584

