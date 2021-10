Casal sequestra motorista de aplicativo e é detido pela Polícia Militar em Timon

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida suspeitos de sequestro e roubo contra um motorista de aplicativo. A vítima foi abordada pela dupla nesta quarta-feira (06) no bairro Santa Maria da Codipi, na Zona Norte de Teresina, e ficou como refém até ser liberada próximo da Avenida Teresina, em Timon.



Segundo o aspirante Aurélio, daPolícia Militar de Timon, a dupla só foi presa porque o motorista conseguiu acionar o botão de alerta no aplicativo. Foi a partir disso que a polícia iniciou o monitoramento do carro.

“O casal pediu o carro na região da Santa Maria da Codipi, na Zona Norte. Ao entrar no carro, o homem rendeu o motorista e o obrigou a seguir para a cidade de Timon, no Maranhão. O motorista acionou o botão de alerta no aplicativo e foi feito o monitoramento. Foi próximo da Avenida Teresina que o serviço de inteligência com as equipes da rua identificou o veículo com as características da solicitação”, disse.

Após a abordagem, o criminoso fugiu, pulou o muro de algumas residências, mas acabou preso. “Ele foi detido com uma arma de fogo. A adolescente também foi presa hora depois”, completa o agente.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Ainda segundo informações da polícia, o casal mora no bairro Primavera, também na Zona Norte da Capital. O motorista reside em Timon.

Após a prisão, os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. O militar comentou ainda sobre as possibilidades de ações dos suspeitos após a conclusão do crime.

“As possibilidades são várias desde o desmanche do veículo como também usar o veículo para novos assaltos. Além disso, a possibilidade do interesse dos suspeitos apenas pelos pertences da vítima e, logo em seguida, abandonar o veículo. As possibilidades de ações desses ínvidos são imensas. Mas graça ao trabalho da polícia a gente conseguiu interceptar a ação dos suspeitos. Mais uma vida salva e um veículo recuperado e uma arma de fogo retirada de circulação”, finaliza.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

