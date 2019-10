Bandidos quebram muro e arrombam comércio em Timon

Na investigação do crime, a Polícia capturou um dos suspeitos que entregou os demais participantes do crime.



O mercadinho fica localizado na invasão Cidade Nova, emTimon. Os acusados molharam uma parede do local e começaram a cavar, até que conseguiram entrar no comércio. Os produtos do furto foram encontrados escondidos em um terreno baldio.

Os homens foram identificados como sendo Yuri Sousa cunha, Jamerson e Francisco Carlos.

Juvenal Ribeiro - O Dia TV