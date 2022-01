Assaltantes trocam tiros com a polícia e um fica baleado em Timon

A Polícia Militar de Timon (MA) prendeu, na noite desta quinta-feira (13) dois homens suspeitos de assalto. Com eles, a polícia apreendeu um revólver com três munições intactas e uma deflagrada, objetos do roubo (celular e pertences) e uma motocicleta roubada.



Na noite de ontem, um solicitante entrou em contato com o COPOM/11ºBPM informando que sua motocicleta, uma Pop Branca, celular e pertences haviam sido tomados de assalto por dois indivíduos armados, com arma de fogo.



De imediato foi repassado para todas as guarnições através da Rede Rádio, quando a Rádio Patrulha/11ºBPM visualizou os indivíduos. Neste momento, os policiais receberam o acompanhamento tático das guarnições do GOE e Força Tática do 11ºBPM, quando um dos suspeitos efetuou disparo contra a guarnição da PM.



O suspeito alvejado recebeu o atendimento médico pelo Samu e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT). O segundo suspeito foi levado à Central de Flagrantes de Timon para as medidas cabíveis.



