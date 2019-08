“Todos por Timon” leva serviços gratuitos à população no fim de semana

Emissão de documentos, serviços de saúde, distribuição de mudas, oficinas, apresentações culturais e atividades de lazer e esportes foram algumas das atividades promovidas pela Prefeitura de Timon, em parceria com várias secretarias municipais, durante todo o sábado (24), na quadra do Colégio Militar Tiradentes V, localizado no Bairro São Marcos.



Rômulo Silva, trabalhador autônomo durante a semana, aproveitou o dia livre do fim de semana para mudar o visual. Antes ele gastava cerca de R$ 10 por um corte de cabelo mas, através dos serviços de beleza promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no local, saiu com um novo penteado. “É feito do jeito que eu quero. Estou aproveitando a oportunidade e a humildade que as pessoas estão tendo aqui”, disse.

A ação faz parte do projeto ‘Todos por Timon’, que já acontece há algum tempo em diversas regiões da cidade. Para o prefeito Luciano Leitoa, esta é a oportunidade de levar atendimentos gratuitos à população nos fins de semana e de promover todas os serviços que são prestados pelo município.

Emissão de documentos foi um dos serviços ofertados durante o “Todos por Timon” (Foto: Jailson Soares/O Dia)



“O saldo é muito positivo, pois a população é a mais beneficiada. Aqui temos serviços de saúde, educação, a parte esportiva, enfim, é um retrato do que a prefeitura pode oferecer ao cidadão da nossa cidade. Isso demonstra quantos serviços a prefeitura tem. No sábado, por exemplo, muitas pessoas não tem tempo durante a semana para ser atendidas por algum destes serviços ou até para conhecer os que a prefeitura oferece”, disse o prefeito.

Exemplo disso é a dona de casa Maria Solidade, que levou seus dois filhos para emissão dos documentos de identificação, como Registro Geral (RG) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF), prestados pelo PROCON/VIVA. Além dos serviços, ela destaca a organização e o atendimento durante o evento. “É uma oportunidade única, pois não tenho tempo de estar para cima e para baixo resolvendo isso, aí apareceu esse espaço no final de semana e viemos”, pontuou.

O evento também contou com serviços de beleza, como corte de cabelo (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Junto com a emissão de documentos, os serviços da atenção básica oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Timon (SEMS), que levou uma equipe de médicos, enfermeiros e dentistas para o local, estiveram entre os mais procurados nesta edição do “Todos por Timon”. A professora e jornalista Tamires Viana não deixou passar a chance de se imunizar contra o sarampo, que voltou a ter casos registrados no país. “Aproveitei para tomar a vacina. Já sabia que era preciso, mas na correria do dia a dia terminava esquecendo”, comentou.

Segundo Márcio Sá, titular da SEMS, a estimativa é que mais de mil timorenses tenham sido beneficiados com os serviços prestados pela equipe de saúde que esteve no local. “Nosso foco é a saúde preventiva, para evitar que as pessoas adoeçam”, ressalta o gestor.

Além das já citadas, o evento teve a participação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEMEJ), Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), do Instituto de Previdência Social de Timon (Ipmt) e da Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (COMDIM), e contou com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Dmatrans), da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, Departamento Municipal de Iluminação (DEMIP) e Superintendência de Limpeza e Urbanização (SLU).

Breno Cavalcante