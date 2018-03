São Raimundo Nonato ganhará Casa de Cultura

A governadora em exercício Margarete Coelho autorizou a Ordem de Serviço para a reforma e instalação da Casa de Cultura de São Raimundo Nonato, nesta sexta-feira (23), em solenidade na Casa Diocesano, em São Raimundo Nonato. Na oportunidade, também foi autorizada a reforma da Praça da Igreja, na localidade De Fora.

A Casa da Cultura funcionará no Centro da cidade, no prédio em funcionou a antiga cadeia do município. A área onde será instalado possui mais de 253 m² e serão investidos aproximadamente R$ 600 mil.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo, em dez dias as obras já devem se iniciadas. “Já aconteceu todo o processo licitatório e a empresa vencedora apresentou todos os requisitos para fazer a obra com rapidez. O local ofertará cursos para a juventude e para todos aqueles que gostam do fazer cultural, preparando e capacitando todo potencial que São Raimundo Nonato já tem", enfatizou o gestor.

Fábio Novo revelou que nos próximos dias também será lançado o edital do Projeto Boca da Noite, no qual São Raimundo Nonato está incluso como um dos municípios que receberão a estrutura com shows de artistas regionais. Ele lembra que há uma soma de esforços em favor de São Raimundo Nonato e de sua cultura. “Depois de 13 anos, resgatamos o Festival Ópera da Serra da Capivara, conseguimos dar as mãos e produzimos o maior espetáculo da região. Vamos repetir o evento em 2018 e, agora, também teremos um Espaço de Cultura. Vamos continuar trabalhando com muito afinco”, destacou.



A governadora em exercício falou da satisfação em poder contribuir com a cultura do município e da região. “Este é um espaço que estava faltando e que vem somar com comunidade, ajudando a melhorar a qualidade de vida da juventude e da população “, disse.

Para a prefeita Carmelita Castro, a instalação da Casa de Cultura vai possibilitar que a juventude tenha acesso à cultura e possam até aprender um profissão. “Vai ser muito bom para o município, para as pessoas que aqui vivem e também para os turistas que terão mais um espaço para visitação e para conhecer melhor a nossa gente”, enfatizou.

Ccom