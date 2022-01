PM prende homem com 10 quilos de maconha dentro de ônibus em São Raimundo Nonato

A Polícia Militar apreendeu 10,2 quilos de maconha em um ônibus que seguia pela PI 140, que liga São Raimundo Nonato a Canto do Buriti, na tarde desse domingo (23). Segundo a PM, a droga estava dentro de uma mochila preta carregada por um homem, que foi preso.



Foto: Reprodução/PM

A droga foi encontrada depois que agentes do 19º Batalhão de Polícia Militar, da cidade de Bom Jesus, descobriram que um homem poderia estar transportando os entorpecentes no ônibus. Foi então que uma equipe do 11º BPM foi deslocada para rodovia e fez a abordagem depois de ver um veículo com as mesmas características do que estava sendo usado para transportar as substâncias no povoado Serra da Branca, em São Raimundo Nonato, por volta das 15h30.

Foto: Reprodução/PM

Durante as buscas, os policiais identificaram o suspeito e conseguiram chegaram até a mochila, onde estavam 16 tablets de maconha, totalizando 10,2 quilos.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de São Raimundo Nonato para os procedimentos cabíveis.

