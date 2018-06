Mais de 15 mil pessoas solicitam ingressos para Ópera

Às 0h desta terça-feira (19), mais de 15 mil pessoas acessaram o link para a retirada de ingressos para a Ópera da Serra da Capivara. Em menos de três minutos, os bilhetes disponíveis para assistir ao primeiro dia de evento foram esgotados.

"Infelizmente, por ser uma área de preservação ambiental, os ingressos são limitados e algumas pessoas não conseguiram o bilhete do primeiro dia, a gente lamenta. Porém, tem mais dois dias de espetáculo no anfiteatro da Pedra Furada e a Ópera na Cidade com ótimas atrações", disse Sádia Castro, coordenadora do evento.

A Ópera na Cidade será nos dias 16 e 17 de julho, em São Raimundo Nonato, e no dia 18 em Coronel José Dias. Nos dias 19 a 21, o espetáculo será no anfiteatro da Pedra Furada.

"É importante ressaltar que as pessoas que já conseguiram adquirir os ingressos de um dos dias, dêem oportunidade para que outras também possam ir ao evento. É um espetáculo apaixonante, a gente sabe que o grande número de acessos para garantir o ingresso é reflexo da beleza do evento e sabemos que muitos desejam ir os três dias, mas seria bom que as pessoas tivessem essa compreensão", completou a coordenadora do evento.

