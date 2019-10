Veja a lista de conselheiros tutelares eleitos em São Pedro do Piauí

Neste domingo (06), foram eleitos os conselheiros tutelares de São Pedro do Piauí para o quadriênio 2020/2024. Ao todo, 05 conselheiros titulares e cinco suplentes foram eleitos com o objetivo de assegurar os direitos e proteção às crianças e adolescentes de São Pedro do Piauí.

Ao todo, 31 candidatos passaram por todas as etapas de preparação para o cargo e concorreram a 10 vagas que atenderão todo o município.

Um total de votos apurados de 2992, votos válidos 2931, votos em branco 18 e 43 votos nulos.

CRAS - JUSTIÇA ELEITORAL/PIMárco Costa