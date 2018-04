Secult promove Mostra Cultural na cidade de São Pedro do Piauí

A Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Piauí e a Secretaria de Educação de São Pedro do Piauí, realizarão nos dias 26 e 27 de abril, uma Mostra Cultural no município.

O evento conta com oficinas gratuitas e shows artísticos nesta sexta-feira 27 de abril no ginásio poliesportivo, centro, às 17h.

AscomMárcio Costa