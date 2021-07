Secretaria de saúde realizará 'arraiá' da vacinação na zona urbana e rural domingo(27/06)

A secretaria municipal de saúde de São Pedro do Piauí, seguindo o cronograma de vacinação contra a COVID-19, realizará neste domingo, 27 de junho, no horário de 08h às 14h, no ginásio poliesportivo o ‘ARRAIÁ’ DA VACINAÇÃO de pessoas com idade de 38 e 39 anos sem comorbidade, ou seja, aberto ao público geral.

Ainda no domingo (27/06) será realizado o ‘ARRAIÁ’ DA VACINAÇÃO na zona rural do município, nos povoados pedras, todos os santos e brejo. O horário de atendimento será de 8h às 12h,nos postos de saúde.

Para se vacinar, é preciso apresentar o documento de identificação com foto, cartão nacional do sus, cartão de vacina, CPF e comprovante de residência.

O horário poderá ser encerrado de acordo com a finalização das doses para os grupos programados.

