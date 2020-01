Secretaria de Saúde realiza treinamento sobre prevenção ao suicídio

A prefeitura municipal de São Pedro do Piauí e secretaria municipal de saúde realizaram na quarta (29) no auditório do CRAS (Centro de referencia da Assistência Social), ’TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E AUTOMUTILAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL’.

O Treinamento foi ministrado pela Psicóloga Thalita Brito (Suicidologista, Mestranda em Saúde, Membro da Assoc. Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio- ABEPS, Membro do Grupo de Trabalho de Prevenção ao Suicídio das Forcas Armadas, Psicóloga da Polícia Militar-PI...).



O objetivo da Prefeitura, por meio de iniciativa da Secretaria Municipal de saúde, foi preparar os trabalhadores no trato com pacientes em sofrimento psicológico e com pensamentos suicidas.

Janeiro branco mês dedicado à prevenção ao suicídio, um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido! Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Por isso, fique atento (a) se a pessoa demonstra comportamento suicida e procure ajudá-la.

