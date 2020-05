Secretaria de Saúde confirma quatro casos de Covid-19 em São Pedro

Mais um caso da infecção por Covid-19 confirmado na cidade de São Pedro do Piauí.

Segundo o boletim do Covid-19 divulgado pala secretaria municipal de saúde nessa segunda-feria,11 de maio.

São Pedro fica distante 10 km da cidade de Água Branca, que vive praticamente um surto da doença com mais de 20 casos confirmados, com pessoas indo e vindo todos os dias de lá para cá, daqui para lá, muitos porque precisam, mas muitos porque não tem consciência da dimensão do que essa atitude pode significar.

As barreiras sanitárias montadas em duas entradas de acesso ao município continuam orientando e monitorando pessoas que entram e saem da cidade.

Sec. Mun. de Saúde - São PedroMárcio Costa