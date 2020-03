Secretária de saúde concede entrevista na Rádio Comunitária Progresso FM

A secretária de saúde, Ana Lourdes Aquino e Enfermeira Maria Luísa (coordenadora da atenção básica) do município de São Pedro do Piauí, concederam entrevista nesta sexta-feira,20 de março, ao programa REALIDADE 87, na rádio comunitária progresso FM.

A secretária explicou a importância das medidas tomadas pelo município, através de decreto nº 09/2020 que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação mundial do novo coronavírus como pandemia, no âmbito município de São Pedro do Piauí.

‘O decreto dispõe no âmbito do município de Sã Pedro do Piauí, sobre as medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública dentro do nosso município, o mais importante nesse momento é a prevenção e manter-nos alerta e utilizar os meios necessários para higiene pessoal e do lar, evitando estar em locais com aglomerações ’disse a secretaria Ana Lourdes.

A coordenadora da atenção básica, enfermeira Maria Luísa, esclareceu as dúvidas dos ouvintes a respeito do novo coronavírus desde o meio de transmissão as medias de higiene.





Rádio Comunitária Progresso FMMárcio Costa