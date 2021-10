O amor pelos nossos amigos caninos é algo inexplicável, incondicional, nem mesmo o maior amante de cães saberia explicar esse sentimento tão puro e verdadeiro. Assim são alguns Sampedrenses, pelos seus melhores amigos.

Começo assim essa matéria, sobre nossos bichinhos fofos e amados.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) recebeu do Ministério da Saúde, 7.728 coleiras impregnadas por pesticidas, que ajudam a combater a picada do mosquito transmissor da leishmaniose. O material é inicialmente direcionado para Teresina.

Além da capital, outras nove cidades do Piauí foram contempladas com o projeto, dentre elas, São Pedro do Piauí.

O projeto trata da distribuição gratuita de coleiras e abraçadeiras de nylon impregnadas por pesticidas que evitarão que o mosquito transmissor da doença se aproxime do seu animal.

Posteriormente os municípios serão contemplados com Projeto "Piauí contra a Leishmaniose".

Leishmaniose

Leishmaniose é um tipo de doença infecciosa causada por um protozoário do gênero leishmania, considerado um parasita. Sua transmissão se dá por meio da picada do mosquito-palha e essa condição é considerada majoritariamente tropical, sendo mais comum em países de clima quente e úmido, como certas regiões do Brasil.





Márcio Costa

