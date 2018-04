Sampedrenses participam de seminário para debater sobre o meio ambiente

Representantes do município de São Pedro do Piauí participaram na última quinta (5) do ‘I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM DEFESA DA VIDA’, realizado no auditório da OAB/PI na cidade de Água Branca.

Representaram o município o secretário de meio ambiente Francisco das Chagas, agente de endemias Ricardo Andrade e o ACS Márcio Costa.

O evento reuniu vários representantes de municípios do médio Parnaíba, para discutir sobre o meio ambiente: Prevenção de Incêndios Florestais (Izol Monte - IBAMA/PI), Zoonoses e sua Relação com o Tráfico de Animais Silvestres (Fabiano Pessoa - IBAMA/PI), Relações Socioambientais - O papel do homem no meio ambiente (Valber Diniz - IBAMA/PI),Projeto Liberdade e Saúde (Sandoval Moura – IBAMA/PI) e Fiscalização no Estado do Piauí (Renato Nogueira - SEMAR/PI).

O Seminário contou com uma série de debates a respeito da importância da preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados em consequência da ação humana.

O evento foi realizado pelo Ministério Público do Piauí, Superintendência do IBAMA/PI, Prefeitura de Água Branca, Secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente.





Márcio Costa