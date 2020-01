Procura-se: Alexsom procura parentes de seu pai em São Pedro do Piauí

O senhor Alex som Brito Souza, natural do estado da Bahia, está à procura de seus parentes por parte do pai na cidade de São Pedro do Piauí.

Segundo Alexsom, o seu pai de nome Manoel Costa Souza (conhecido como Paixão), é natural da cidade de São Pedro do Piauí, o mesmo casou-se com sua mãe no estado da Bahia, e o mesmo gostaria de conhecer seus familiares que provavelmente residem na cidade.

O nome de seus avós paternos: Cícero Costa Souza e Catarina Leal da Costa.

Qualquer informação entrar em contato com a rádio comunitária progresso fm – São Pedro do Piauí – (86) 981232081

Márcio Costa