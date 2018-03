Prefeitura reúne clubes para discutir regulamento do campeonato Sampedrense

A Prefeitura de São Pedro do Piauí através da secretaria municipal de esporte se reuniu na noite dessa quarta(28) no colégio municipal 'Davina Veloso' com os 16 times que participarão do campeonato de futebol amador 2018 para discutirem o regulamento.

Atletas,técnicos,auxiliares estiveram presentes com os coordenadores e prefeito do município, para discutirem o atual regulamento e avaliarem o campeonato do anos de 2017.

O campeonato tem o objetivo de proporcionar uma forma de lazer aos desportistas e oportunizar a formação do cidadão sampedrense a sociedade além de incentivar a prática esportiva.

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

PEDRENSE INDEPENDENTE NÁUTICO FLUMINENSE JUVENTUS LAGOA DO CANTO MUTIRÃO SANTOS TIRADENTES TABAJARA PROFISSIONAIS GRÊMIO CRUZEIRO FLAMENGO SPORT HAWAI

1ª RODADA

SÁBADO (07/04) - PEDRENSE x JUVENTUS - 16h

DOMINGO (08/04) - TIRADENTES x CRUZEIRO - 16h

Os Jogos serão realizados no estádio José Carlos de Lima.

secretaria de esporte - são pedro do piauíMárcio Costa