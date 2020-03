Prefeitura determina fechamento de estabelecimentos comerciais de São Pedro

O prefeito José Maria Ribeiro de Aquino Júnior, de São Pedro, decreto complementar nº 09/2020 de 16 de março de 2020, assinou o Decreto nº 10/2020 em 23 de março do ano em andamento, suspendendo as atividades comerciais e de prestação de serviços como medida de enfrentamento a grave crise de saúde pública decorrente ao Coronavírus (COVID-19) no Brasil.

Com reflexos diretos nos estados e municípios em decorrência da pandemia, fica determinada, a partir das 24hs do dia 23 de março de 2020 a suspensão das atividades comerciais e prestação de serviços no município, ficando ressalvados da suspensão, desde que assegurem o cumprimento das regras de proteção individual para empregados, servidores, clientes ou fornecedores, os seguintes estabelecimentos e atividades, considerados essenciais.

Confira decreto abaixo:

ascomMárcio Costa