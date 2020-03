Prefeitura de São Pedro suspende aulas por conta do coronavírus

Em São Pedro do Piauí, o prefeito Júnior Bill emitiu um comunicado informando a suspensão das atividades escolares pelo período de 15 dias. O comunicado diz ainda que estão suspensas todas as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município.



Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde e decreto do Governo do Estado do Piauí, para que haja um melhor enfrentamento à ameaça de propagação do novo coronavirus (2019-n19) no Estado do Piauí, a Prefeitura de São Pedro do Piauí suspende a realização de todo e qualquer evento ou atividade com aglomerações (inclusive os eventos já agendados no setor de comunicação), além das aulas em todas as escolas da rede municipal no período de 15 dias, a partir de amanhã, 17 de Março de 2020 (antecipação das férias escolares).

Aproveitamos para reforçar que a população deve manter cuidados de higiene de maneira cuidadosa e evitar estar em prontos socorros ou locais onde haja aglomerações de pessoas.

Assim como, as escolas estaduais do município também suspenderam as atividades escolares no período de 15 dias.

Aproveitamos para reforçar que a população deve manter cuidados de higiene de maneira cuidadosa e evitar estar em prontos socorros ou locais onde haja aglomerações de pessoas.

Ascom/Prefeitura de São PedroMárcio Costa