Prefeitura de São Pedro do Piauí lança campanha fique em casa

As recomendações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) viraram campanha feita nas redes sociais pelas autoridades, profissionais da saúde e pessoas da sociedade civil do município.

A “CampanhafiqueCasa” busca lembrar a importância de não sair de casa neste período para conter o avanço do contágio do vírus. Vale lembrar que a campanha fique em casa está em vários países do mundo.

Alguns Sampedrenses ainda insistem em ficar em locais com grande aglomeração, contrariando as recomendações da OMS.

ascomMárcio Costa