Prefeitura de São Pedro divulga atrações do Zé Pereira 2020

A prefeitura de São Pedro do Piauí, por meio da secretaria de esporte, cultura, turismo e lazer divulgou nessa quarta (15/01) as atrações confirmadas do tradicional Zé Pereira da cidade que acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro 2019.Entre as atrações estão o cantor Eric Land, Rafa & Pipo Marques.

O Zé Pereira de São Pedro do Piauí, é uma das maiores festas que antecipam o carnaval na região do médio Parnaíba.

Alegria, irreverência, criatividade e muita animação marcas inconfundíveis do folião Sampedrense, prometem se repetir na edição de 2020.

Os organizadores do evento, convida a população e foliões de todo o estado e fora dele para participar do maior Zé Pereira do Médio Parnaíba.

O evento tradicional na cidade movimenta o setor econômico e leva alegria para os que participam.

Imagens : divulgação

ascomMárcio Costa