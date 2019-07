Povoado Pedras iniciará festejo de Santa Ana quarta (17)

O povoado Pedras, distante 6km da sede do município iniciará o festejo de sua padroeira na próxima quarta 17 de junho.

Santa Ana é padroeira das avós e das mulheres com dificuldade de engravidar. Ela é a mãe da Virgem Maria e avó de Jesus. Esposa de São Joaquim, ela não conseguiu engravidar em sua juventude e passou a ser vista pela sociedade judaica como estéril e castigada por Deus. Ana e Joaquim, porém, eram justos diante do Senhor e durante muitos anos pediram a graça de ter filhos. Quando já tinham passado do tempo de engravidar, um anjo do Senhor apareceu a Santa e São Joaquim separadamente e disse que as orações do casal tinham sido ouvidas. Então, Santa Ana engravidou e deu à luz aquela que seria a Mãe do Salvador. A imagem de Santa Ana é cheia de símbolos que contam sua história. Vamos conhecê-los.(texto internet)

PROGRAMAÇÃO:

QUARTA-FEIRA - 17 DE JULHO

05h:00 - Procissão

06H:00 - Café Comunitário

18h:00 - Procissão

Márcio Costa