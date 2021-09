Município de São Pedro do Piauí realiza 10ª Conferência de Assistência Social

A Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí, através da Secretaria Municipal De Assistência Social realizou nesta quinta-feira (09/09) a 10° Conferência Municipal de Assistência Social do Município. Com o tema "Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social."



A conferência aconteceu no auditório do CRAS (Centro de Referencia da Assistencial Social),centro.

A Conferência Municipal da Assistência Social constitui-se em instância que tem por atribuição a avaliação da política da assistência social e a definição de directrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social - SUAS.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Municipal Júnior Bill, o Vice Raimundo Ferreira, Autoridades,vereadores, secretários,e sociedade civil.

Na oportunidade foram entregues simbolicamente aos usuários uma cesta básica, 01 kit maternidade, 01 carteira do idoso e o cartão SASC emergência, onde irá contribuir para a renda das famílias da cidade de São Pedro.

Márcio Costa

