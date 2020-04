Multidão se aglomera e dorme em fila para receber auxílio emergencial

Todas as noites as pessoas se aglomeram em frente à casa lotérica de São Pedro para garantir o recebimento dos benefícios sociais do governo federal.

Por volta das 19h (todas as noites) à fila já começa a se forma com em frente ao estabelecimento ou próximo, alguns trazem bancos ou cadeiras para passar a noite, nem mesmo a chuva que caiu na noite dessa segunda (27/04) espantou os que estavam no local.

Nas primeiras horas da manhã o número aumenta, e a aglomeração tonasse impossível, alguns usam máscara de proteção, seguindo o decreto municipal que exigem uso em locais públicos, outros não.

A fila chega a dobrar esquinas, faça sol faça chuvas ninguém arreda o pé.

Márcio Costa