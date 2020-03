Ministério da Saúde lança aplicativo coronavírus-sus

O Ministério da Saúde lançou o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o vírus (COVID-19). Baixe agora e encontre dicas importantes sobre prevenção, informação e o mapa com as Unidades Básicas de Saúde mais próximas de você.

Disponível para Android e IPhone, o aplicativo conta com as seguintes funcionalidades:

– Informativos de diversos tópicos como os sintomas, como se prevenir, o que fazer em caso de suspeita e infecção e etc;

– Mapa indicando unidades de saúde próximas;

– Em caso de suspeita de infecção, o cidadão pode conferir se os sintomas são compatíveis com a doença. Caso sejam, será instruído e encaminhado para a unidade de saúde básica mais próxima;

– Área de notícias oficial do Ministério da Saúde com foco no coronavírus.





Ministério da SaúdeMárcio Costa