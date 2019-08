Lixo é jogado às margens da BR que dá acesso a São Pedro do Piauí

O péssimo hábito de jogar lixo às margens de estradas e em terrenos baldios acontece em vários locais no município, basta que alguém comece para que em pouco tempo o volume de lixo e entulho aumente cada vez mais, na maioria das vezes não são as pessoas que residem próximo ao local que jogam, mas principalmente outros, vindos de outros locais e que tentam encontrar um ‘jeitinho’ prático de se livrar do lixo sem ter que arcar com suas responsabilidades ambientais.

O acesso mais antigo a zona urbana da cidade é vítima constante desse péssimo hábito.

Animais mortos, resto de construções, lixo doméstico, e podas de árvores, são descartados às margens mesmo com uma placa afixada no local pela prefeitura informando que é proibido, à pratica continua.

A BR 343 no km 454, cruzamento que liga a cidade de são Pedro às cidades vizinhas é fácil encontrar lixo, como garrafas, latas, dentre outros objetos. As imagens mostram como o respeito ao meio ambiente têm sido esquecidos pelos munícipes, que além de polui deixa a paisagem desagradável de contemplar.

O local é bastante frequentado no final da tarde para prática de caminhadas

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS

Papel: 3 a 6 meses

Jornal: 6 meses

Palito de madeira: 6 meses

Ponta de cigarro: 20 meses

Nylon: mais de 30 anos

Chicletes: 5 anos

Pedaços de pano: 6 meses a 1 ano

Fralda descartável biodegradável: 1 ano

Fralda descartável comum: 450 anos

Copos de plástico: 50 anos

Lata de aço: 10 anos

Tampas de garrafa: 150 anos

Isopor: 8 anos

Plástico: 100 anos

Garrafa plástica: 400 anos

Pneus: 600 anos

Vidro: 4.000 anos

