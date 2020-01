Jovem de zona rural é executado em São Pedro do Piauí

Um jovem identificado como ‘Maninho’ foi assassinado com um tiro na cabeça no final da tarde desta segunda-feira (20), no Mutirão, bairro Alto da Cruz, em São Pedro do Piauí.

A vítima é do povoado Todos os Santos (distante 18 km da sede do município) e teria ido até a cidade resolver uma questão com um desafeto. O suspeito foi identificado como Ronaldo Reis de Sousa e está foragido.

De acordo com informações, o crime está relacionado ao tráfico de drogas na cidade e zona rural.

Quando a vítima chegou ao local foi surpreendido por pelo desafeto que atirou contra ele. Maninho foi atingido na cabeça e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, e quando chegou ao local a vítima já estava morta

As suspeitas são de que o crime esteja relacionado a outro homicídio ocorrido no último dia 18 de dezembro, onde um jovem, identificado como Roberto José de Alencar, 23 anos de idade, foi assassinado na rodovia que liga a sede do município à comunidade Pedras. A vítima também morava no povoado Todos os Santos, município de São Pedro.

Estão sendo feitas diligências, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

Dados do Relatório de Criminalidade divulgado na última segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, pela Secretaria Estadual de Segurança revelam que 18 municípios do Piauí concentram 51,5% das Mortes Violentas Intencionais (MVIs) registradas no interior do estado em 2019.

Entre as cidades São Pedro do Piauí aparece entre uma das mais violentadas do interior do estado.

Imagens - Reprodução Internet

Márcio Costa