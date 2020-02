Hospital ‘Marcolino Barbosa’ realiza treinamento em urgência e emergência

Os profissionais do hospital ‘Marcolino Barbosa Ribeiro’ e sociedade civil participaram de treinamento em urgência e emergência no último sábado (08/02).

O curso promovido pelo Hospital Marcolino Barbosa Ribeiro, dirigido pelo jovem Mardônio Pereira, teve a participação do Instituto Federal do Piauí (IFIP) campus São João do Piauí.

Os profissionais da saúde participaram do treinamento em primeiros socorros, adquirindo maiores conhecimentos sobre a forma indicada de atendimentos em casos extremos, mais de trinta pessoas participaram da capacitação.

O prefeito Júnior Bill e o diretor do Hospital Mardônio Pereira, parabenizaram e agradeceram os participantes, o mesmo foi realizado no auditório da escola municipal ‘Davina Veloso’.

HMBR/SPMárcio Costa