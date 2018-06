Festejo de São Pedro do Piauí começa nesta terça-feira (19)

Começa nesta terça, 19 de junho, o tradicional festejo de São Pedro do Piauí, que tem como padroeiro São Pedro.

A programação de abertura contará pela primeira vez com a banda de música do 25º BC do Exército Brasileiro,logo em seguida, teremos o tradicional café da manhã, a partir de 5h.

O festejo se estenderá do dia 19 até 29 de junho, com novenas e missas, todas as noites, seguidas de atrações no palco montado no centro da cidade.

Programação oficial dos festejos de São Pedro do Piauí.







DivulgaçãoMárcio Costa