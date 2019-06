Festejo de São Pedro do Piauí começa nesta quarta-feira (19)

Começa nesta quarta, 19 de junho, o tradicional festejo de São Pedro do Piauí, que tem como padroeiro São Pedro.

Alvorada ás 4:40 da manhã e logo após café da manhã na praça central da cidade.

O festejo se estenderá do dia 19 até 29 de junho, com novenas e missas, todas as noites, seguidas de atrações no palco central.

Uma megaestrutura será montada para receber a dupla sertaneja, Bruno e Marrone, e várias outras atrações.

Segue na ilustração o formato da nossa arena festiva localizada na Praça Matriz, com localização de entradas, saídas e outros serviços.

