Festejo de Nossa Senhora da Conceição no mutirão começa nesta sexta (29)

A comunidade do mutirão, localizado no bairro alto da cruz, convida todas as comunidades para participarem do Festejo de Nossa Senhora da Conceição, que será realizado no período de 29 de novembro a 08 de dezembro de 2019.

Nesta quinta (28) tivemos apresentação de meninos de barão na concentração de barracas, e na manhã desta sexta-feira(29) aconteceu a abertura oficial com café da manhã.

Sábado (30) quem animara o festejo é rosa xote, o festejo tem o apoio da prefeitura municipal.

AscomMárcio Costa