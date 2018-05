'Fake News': Prefeitura de São Pedro emite nota de esclarecimento sobre festejo

Com a a proximidade do aniversário da cidade de São Pedro do Piauí, que acontece no dia 21 de junho, as 'fake news' (notícias falsas) já começaram a circular pela internet, com suposta apresentação de artista no aniversario de emancipação politica do município.

A prefeitura esclarece que as informações sobre a administração municipal serão divulgados em redes sociais oficial e,que, assim que as atrações estiverem confirmadas serão divulgadas nos meios de comunicação.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Chegou ao nosso conhecimento a circulação de banners nas mídias sociais divulgando supostas atrações que estariam confirmadas para as comemorações do aniversário de São Pedro do Piauí. No entanto, esclarecemos que tais informações não condizem com a verdade.

Todas as informações oficiais da administração de nosso município sãodivulgadas em primeira mão nas páginas oficiais da Prefeitura, bem como nas páginas oficiais do prefeito Júnior Bill. Repudiamos a veiculação de notícias falsas, uma prática irresponsável e inconsequente que tenta provocar controvérsias entre a população e a administração pública.

Reiteramos que assim que estiverem confirmadas as atrações culturais das comemorações alusivas ao aniversário da cidade, publicaremos nos canais oficiais. No mais, pedimos que a população não compartilhe informações extra-oficiais, a fim de evitar que as 'fake news' se propaguem.

AscomMárcio Costa