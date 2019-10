Escolas realizarão caminhada de abertura do projeto pedagógico em São Pedro

A U. E. ‘Landrí Sales’ e escolas parceira da rede municipal de ensino do município de São Pedro do Piauí, realizara na próxima segunda-feira,14 de outubro, às 16h, caminhada pela principal rua da cidade do projeto ‘ESCOLA E FAMÍLIA, RESPONSABILIDADES DIVIDIDAS’ que tem como subtema ‘FAMÍLIA E ESCOLA, SÓ HÁ UM CAMINHO: CADA UM ASSUMIR O SEU PAPEL’.

O objetivo é sensibilizar as famílias quanto a seu papel de educar os filhos e acompanhar a evolução de sua aprendizagem como uma rotina diária em casa e na escola. Educar é um ato que ultrapassa os muros da escola e é uma via de mão dupla.

‘ O projeto está organizado em ações simples onde o foco principal é a família, onde a mesma terá oportunidade de visitar a escola para acompanhar o desempenho acadêmico de seu filho(a) através dos boletins de notas, frequência escolar, registro de ocorrência e visitas aos filhos na sala de aula’, disse a coordenadora pedagógica, Naiáde Nereida.

Naiáde, professora Rosa Amélia e o professor Elias Pires diretor a escola municipal ‘Davina Veloso’, foram entrevistados no programa REALIDADE 87 na rádio comunitária Progresso FM, apresentando o projeto para a comunidade.

A caminhada será realizada pelas principais ruas da cidade na segunda-feira,14 de outubro, ás 16h, concentração em frente à escola ‘Manoel Soares Teixeira’, bairro alto da cruz.

Rádio Progresso FMMárcio Costa