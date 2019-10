Caminhada: Para uma boa educação, pais e escola devem caminhar juntos

A Unidade Escolar ‘Landrí Sales’ e escolas parceira da rede municipal de ensino do município de São Pedro do Piauí, realizaram na tarde dessa segunda-feira,14 de outubro, às 16h, caminhada pela principal rua da cidade do projeto ‘ESCOLA E FAMÍLIA, RESPONSABILIDADES DIVIDIDAS’ que tem como subtema ‘FAMÍLIA E ESCOLA, SÓ HÁ UM CAMINHO: CADA UM ASSUMIR O SEU PAPEL’.

O foco principal da caminhada é o diálogo permanente com a família dos estudantes pelo envolvimento, cooperação e união de todos, não se ensina e nem se educa sem corrigir, e esse é o papel da família, e não apenas da escola.

Nos últimos anos a escola vem sentindo o turbilhão, o peso do fardo que tanto’ os outros’ lhe responsabilizaram e isso não os exime como profissional da educação de exercer de formar cidadão preparados para vida social e profissional.

A comunidade docente do município busca através dessa caminhada a participação mais ativa das famílias na vida escolar dos seus filhos

A participação dos pais na vida escolar dos filhos é parte fundamental em seu processo de aprendizagem.

Os pais precisam entender, no entanto, que é primordial a parceria família/escola, afinal de contas, educar é um ato que ultrapassa os muros da escola. Em casa se aprende: cumprimentar, dizer obrigado, com licença, ser limpo, ser honesto, ser correto, ser pontual, falar bem, não xingar respeitar os semelhantes, ser solidário, não roubar, não mentir, cuidar das próprias coisas e das dos outros e ser organizado.

Na escola se aprende: matemática, geografia, biologia, inglês, geometria e onde são reforçados os valores que os pais ensinam os seus filhos.

A escola não pode e nem deve assumir a responsabilidade sozinha e a família não pode decretar o seu fim em si mesmo.

A família e a escola devem ter responsabilidades divididas, e nenhuma pode sobrepor à outra.

Imagens : Rede Social

Márcio Costa