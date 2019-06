Dupla sertaneja Bruno e Marrone realizará show no aniversário da cidade

A cidade de São Pedro do Piauí, distante cerca de 110km ao sul da capital Teresina, completa neste ano 82 anos de emancipação política.

A dupla sertaneja Bruno & Marrone é sucesso nas paradas brasileiras e no próximo 20 de junho, aniversário da cidade a dupla realizará um megashow na praça central.

Vinicius Félix de Miranda (Bruno), nascido no dia 22 de abril, na cidade de Goiânia (GO) e José Roberto Ferreira, ou Marrone, nasceu no dia 9 de novembro, em Buriti Alegre (GO) irão cantar grandes sucessos da dupla que emplacou vários sucessos ao longo de sua carreira e além de apresentar as inéditas.

Os fãs aguardam com ansiedade a apresentação dos sertanejos e mesmo os que não gostam do estilo musical estão à espera de participar do grande evento que ficara marcado para os Sampedrenses.

A cidade aguarda receber um grande número e turistas que irão movimentar a economia local.Este ano atendendo a pedidos da população o show de calouros está de volta e o concurso de dança.O festejo terá início de 19 a 29 de junho, com a programação religiosa e social.

Os eventos sociais serão coordenados pela prefeitura de São Pedro.

__

Imagem : Divulgação

Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí_Márcio Costa