Dupla realiza assalto no centro de São Pedro do Piauí

Dois indivíduos realizaram um assalto na noite da última sexta (10) por volta de 19h, no centro.

Segundo informações repassadas pelo esposo da vítima, a mesma encontrava-se na calçada utilizado o aparelho celular quando dois indivíduos em uma moto anunciou o assalto utilizando arma de fogo.

“Ela tentou corre para as dependências da residência e gritando por socorro, quando eu me assustei e perguntei o que estava acontecendo, nesse momento a dupla empreendeu fuga com destino ignorado’, disse o esposo.

A vítima que pediu para não ter seu nome revelado, teve seu celular subtraído.

Os bandidos não foram localizados.

Imagem Ilustrativa