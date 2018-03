Dupla de São Pedro é presa após realizar assalto na cidade de São Gonçalo

Dupla de assaltantes da cidade de São Pedro do Piauí foi presa na tarde desta quarta (13/03) no mutirão, bairro alto da Cruz, após realizar assalto utilizando uma moto e portando arma branca na cidade de São Gonçalo do Piauí.

A guarnição de Policiais Militares de São Pedro do Piauí e São Gonçalo do Piauí, compostas pelo Sgt. Valter, Cb. J. Brito, Cb. Ferreira e Sd. Jean com apoio do policial Jean, prenderam os elementos identificados por Francisco Alves da Cruz, Cabeça de Cago, Antônio Pereira Leal, Toinzim, por volta da 14h, ambos em suas residências.

Cabeça de Cago já é um velho conhecida da polícia, e no momento do assalto portava uma faca para intimidar a vítima, subtraindo o seu celular, câmeras de monitoramento próximo ao local registraram o momento que o mesmo se evadia do local, a moto utilizada no assalto era conduzida por Toinzim, que até o momento segundo informações da polícia não tinha passagem.

Cabeça de Cago no momento da prisão refugiou se em uma mata próxima a sua residência e com segundo elemento foi encontrado o celular roubado, na residência do suspeito.

Os elementos foram conduzidos a delegacia de Água Branca para as devidas providências que determina a lei.

Imagens : Polícia Militar/ Câmeras de Segurança

PMMárcio Costa