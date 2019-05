Dupla da zona rural de São Pedro realizam assalto em bairro da cidade

Dois elementos identificados como Carlos Romã da Silva e Damião Gomes da Silva, foram presos na noite de quinta (9) por volta de 20h, após realizarem assalto no bairro outro lado, zona urbana, utilizando uma moto modelo Honda/pop 100, onde subtraíram celular de uma jovem identificada por Letícia, na Av. Nascimento.

A polícia após ser informada do delito conseguiu localizá-los e autuá-los em flagrante.

Segundo informações da PM, ambos são do Povoado Lagoa do Canto, zona rural do município de São Pedro do Piauí.

Imagens : PM - São Pedro do Piauí

PM - São Pedro do PiauíMárcio Costa