CRAS adota nova estratégia de atendimento para evitar aglomerações

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizará a parti dessa segunda (27/04) em São Pedro, atendimento e esclarecimento de dúvidas sobre programas sociais e Auxílio emergencial par a população.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 13h, no ginásio poliesportivo, centro.

A ação cumpre a determinação do decreto municipal, buscando evitar a aglomeração de pessoas, e dando continuidade ao serviço já disponibilizado para população da zona urbana e rural do município.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é a porta de entrada da Assistência Social.

É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

Imagem : divulgação facebook

