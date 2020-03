Conselho Tutelar de São Pedro do Piauí divulga números para atendimento

Por conta do avanço do novo coronavírus, o Conselho Tutelar de São Pedro do Piauí divulgou que atenderá os casos de urgência e emergência por telefone.

Seguindo as recomendações do Ministério Público, serão atendidos apenas casos de graves violações de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção.

O atendimento será em plantão sobre aviso, de modo que aqueles que necessitem do atendimento devem ligar para um dos contatos.

Confira os números abaixo:

ascom/secretaria municipal de assistência socialMárcio Costa