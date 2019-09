Câmara realizará audiência pública com candidatos a conselheiro tutelar

A câmara de vereadores de São Pedro do Piauí realizará nesta quinta (19/09), às 18h, no auditório Vereador Carlos Jales, audiência pública com candidatos(a) a conselheiro(a) tutelar do município, eleição que acontecerá no dia 06 de outubro do ano corrente, referente ao quadriênio 2020- 2024.

O objetivo é de oportunizar um momento para a comunidade conhecer melhor os objetivos dos candidatos a conselheiro tutelar, visando dar mais transparência a este processo.

Diário Oficial dos MunicipiosMárcio Costa