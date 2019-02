Câmara Municipal de vereadores de São Pedro divulga agenda de Sessões 2019

A Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro do Piauí disponibilizou o calendário das Sessões Ordinárias que serão realizadas no primeiro semestre 2019.

O objetivo é de divulgar para o cidadão Sampedrense os dias das sessões para que o mesmo possa acompanha pessoalmente ou através do Facebook, e assim construir opiniões sobre os acontecimentos do legislativo, e poder contribuir com ideias e sugestões.

Diário Oficial dos MunicípiosMárcio Costa