Câmara Municipal de São Pedro cria comissão de defesa da mulher

A Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro do Piauí constitui uma comissão de defesa dos direitos da mulher no município.

O objetivo é fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal, nos casos de violência contra a mulher junto as CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) do município.

Compete à comissão zelar pela legislação específica que trata da defesa dos direitos da mulher, além de promover reuniões e audiência públicas na zona urbana e rural.

A comissão é composta pelas seguintes vereadoras:

Presidente: Rosângela Pessoa Soares Vasconcelos

Secretária: Maria de Fátima Pereira Moura e Silva

Membro: Ingrid soares de Alencar

Membro: Nádia Barbosa de Alencar dos Reis