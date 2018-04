Bandido que fugiu algemado de delegacia é capturado em São Pedro

Policiais Militares do GPM da cidade de são Pedro do Piauí,guarnição composta pelo Cb. Ferreira e Sd. Jean com apoio do CB J.Brito - Cmt do GPM, prenderam por volta das 20h de quinta (12) o elemento identificado por Evernaldo Silva de Queiroz,que fugiu algemado da delegacia da cidade de Água Branca.

Segundo informações da PM, o mesmo realizou o roubado de uma moto modelo pop 100 no bairro Cristo Rei na cidade de Teresina,a mão armada,e após informações de populares de que o mesmo encontrava-se no mutirão,bairro alto da cruz, na moto que possivelmente era proveniente do roubo.

Policiais se descolaram até local e ao abordá - lo o mesmo disse que a moto seria de sua mãe e não conseguiu apresentar os documentos e como não constava como roubo o mesmo foi liberado e a moto apreendida.

Após duas horas a vítima conseguiu registrar o boletim de ocorrência,e constar no sistema como roubo e furto,e a partir das informações a policia iniciou uma nova diligência e prendeu o elemento que foi reconhecido pela vítima.

Imagens : PM

PoliciaiMárcio Costa